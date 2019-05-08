ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 8 مايو 2019م

• المجلس: لدينا خيار انتخابات مبكرة خلال (6) أشهر حال عدم الاتفاق.
• الفريق ياسر: الخلية التي تم ضبطها تتبع للأمن الشعبي.
• العسكري: (الحرية والتغيير) تعاونت معنا أم لم تتعاون سنصفي الدولة العميقة.
آخر لحظة:
• إعفاء زوجة شقيق البشير من منصب رئاسي.
• حظر شخصيات ورجال أعمال من السفر للخارج.
• (العسكري) يتحفظ على الوثيقة وينتقد إغفالها للشريعة.
• مصر تدعم السودان بـ(30) طن أدوية ومستهلكات طبية.
• توقيف ضابط أمن سابق بتهمة تزوير العملة.
• (المهنيون): نجاح الثورة في انتقال السلطة كاملة للمدنيين.
الإنتباهة:
• استقالة أربعة من أعضاء (العسكري).
• (قوش) قيد الإقامة الجبرية والمجلس يلوح بانتخابات مبكرة.
• أيلولة مستشفى الخرطوم للصحة الاتحادية وإعادة الأطباء المفصولين.
• المهنيون: تسلمنا رد (العسكري) حول الوثيقة الدستورية.
• قوى الحرية تطالب بحل شركات الصندوق القومي للطلاب وأصوله الضخمة.
السوداني:
• (العسكري): الشريعة والأعراف مصدر التشريع وتفكيك الدولة العميقة يتطلب تكاتف الجميع.
• قوش تحت الإقامة الجبرية.
• إعادة جميع أطباء الأسنان المفصولين والمستقيلين إلى الخدمة.
• (البعث) يتهم النظام السابق بتحويل قروض خصصت للبلاد لمنفعته.
• البرهان يعفي عدداً من المسؤولين بينهم زوجة شقيق البشير.
التيار:
• المجلس العسكري: خلية الطائف المسلحة تتبع للأمن الشعبي.
• مفاجأة مدوية يفجرها عقيل سوار الذهب حول قتلى أحداث سبتمبر.
• (الانتقالي) يوضح موقفه من وثيقة قوى التغيير.
• تأكيدات جديدة: البشير ورموز النظام في كوبر.
• المجلس العسكري: نتفق مع الحرية والتغيير على الهيكل العام للحكم في المرحلة الانتقالية.
• الحرية والتغيير تتسلم رد الانتقالي حول الوثيقة الدستورية.
• عضو المجلس العسكري يكشف معلومات جديدة حول أحداث نيالا.
• إعفاء أمين ديوان الزكاة ومدير التأمين الصحي ومفوضي التأمين الاجتماعي وحقوق الإنسان.
• مصر تعلن تقديم (25) طناً من الأدوية إلى السودان.
• المجلس العسكري يدعو القوى السياسية لاجتماع اليوم.
أخبار اليوم:
• المجلس العسكري : وثيقة الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع (الشريعة والأعراف).
• الكباشي : الوثيقة تجاهلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في الفترة الانتقالية بما فيها المجلس العسكري .
• الحرية والتغيير : تسلمنا رد المجلس العسكري حول الوثيقة .
• الإمارات والسعودية يؤكدان الوقوف مع تطلعات الشعب السوداني.
• إلغاء أيلولة مستشفى الخرطوم لوزارة الصحة بالولاية وإعادته مستشفاً تعليمياً بالصحة الاتحادية .
• ريمونتادا ليفربول التاريخية تطيح ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا .
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 8 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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