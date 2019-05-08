ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 8 مايو 2019م

• المجلس: لدينا خيار انتخابات مبكرة خلال (6) أشهر حال عدم الاتفاق.

• الفريق ياسر: الخلية التي تم ضبطها تتبع للأمن الشعبي.

• العسكري: (الحرية والتغيير) تعاونت معنا أم لم تتعاون سنصفي الدولة العميقة.

آخر لحظة:

• إعفاء زوجة شقيق البشير من منصب رئاسي.

• حظر شخصيات ورجال أعمال من السفر للخارج.

• (العسكري) يتحفظ على الوثيقة وينتقد إغفالها للشريعة.

• مصر تدعم السودان بـ(30) طن أدوية ومستهلكات طبية.

• توقيف ضابط أمن سابق بتهمة تزوير العملة.

• (المهنيون): نجاح الثورة في انتقال السلطة كاملة للمدنيين.

الإنتباهة:

• استقالة أربعة من أعضاء (العسكري).

• (قوش) قيد الإقامة الجبرية والمجلس يلوح بانتخابات مبكرة.

• أيلولة مستشفى الخرطوم للصحة الاتحادية وإعادة الأطباء المفصولين.

• المهنيون: تسلمنا رد (العسكري) حول الوثيقة الدستورية.

• قوى الحرية تطالب بحل شركات الصندوق القومي للطلاب وأصوله الضخمة.

السوداني:

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• (العسكري): الشريعة والأعراف مصدر التشريع وتفكيك الدولة العميقة يتطلب تكاتف الجميع.

• قوش تحت الإقامة الجبرية.

• إعادة جميع أطباء الأسنان المفصولين والمستقيلين إلى الخدمة.

• (البعث) يتهم النظام السابق بتحويل قروض خصصت للبلاد لمنفعته.

• البرهان يعفي عدداً من المسؤولين بينهم زوجة شقيق البشير.

التيار:

• المجلس العسكري: خلية الطائف المسلحة تتبع للأمن الشعبي.

• مفاجأة مدوية يفجرها عقيل سوار الذهب حول قتلى أحداث سبتمبر.

• (الانتقالي) يوضح موقفه من وثيقة قوى التغيير.

• تأكيدات جديدة: البشير ورموز النظام في كوبر.

• المجلس العسكري: نتفق مع الحرية والتغيير على الهيكل العام للحكم في المرحلة الانتقالية.

• الحرية والتغيير تتسلم رد الانتقالي حول الوثيقة الدستورية.

• عضو المجلس العسكري يكشف معلومات جديدة حول أحداث نيالا.

• إعفاء أمين ديوان الزكاة ومدير التأمين الصحي ومفوضي التأمين الاجتماعي وحقوق الإنسان.

• مصر تعلن تقديم (25) طناً من الأدوية إلى السودان.

• المجلس العسكري يدعو القوى السياسية لاجتماع اليوم.

أخبار اليوم:

• المجلس العسكري : وثيقة الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع (الشريعة والأعراف).

• الكباشي : الوثيقة تجاهلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في الفترة الانتقالية بما فيها المجلس العسكري .

• الحرية والتغيير : تسلمنا رد المجلس العسكري حول الوثيقة .

• الإمارات والسعودية يؤكدان الوقوف مع تطلعات الشعب السوداني.

• إلغاء أيلولة مستشفى الخرطوم لوزارة الصحة بالولاية وإعادته مستشفاً تعليمياً بالصحة الاتحادية .

• ريمونتادا ليفربول التاريخية تطيح ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا .