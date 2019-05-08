حظر شخصيات ورجال أعمال من السفر للخارج

علمت مصادر من مصدر موثوق أن المجلس العسكري قدم قائمة للسلطات بمطار الخرطوم والمعابر، قضى بموجبها بحظر سفر (17) شخصية ورجل أعمال.

وكان رجل الأعمال المعروف وجدي ميرغني قد تفاجأ بوجود اسمه في القائمة السوداء، عندما كان يهم بالسفر أمس الأول إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة الأعمال الخاصة به هناك.

وقد شددت السلطات حسب صحيفة آخر لحظة، أوامر تنفيذ التوجيهات الصادرة من المجلس العسكري.