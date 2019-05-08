العسكري يعفي 4 قيادات ويضع مدير المخابرات السابق قيد الإقامة الجبرية

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، عددا من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية.

ووفقا لإعلام المجلس العسكري الانتقالي الثلاثاء 7 أيار / مايو 2019. أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددا من القرارات أعفي بموجبها كل من محمد عبدالرحمن محمد مختار الأمين العام لديوان الزكاة وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفا له، وإعفاء الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفا لها، وإعفاء إيمان فتح الرحمن سالم المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفا لها.

كما أعفى إلى جانب إعفاء الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي بشير محمد الماحي خلفا له.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وضع قيد الإقامة الجبرية، بحسب رويترز.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.