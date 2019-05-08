- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اعتبر الاعلامي محمد عثمان المذيعة الاء المبارك المشهورة بلقب (لوشي) اعتبرها الكلمة الشاذة من بين الاعلاميات اسراء سليمان ونجود حبيب موضحا بانهن سبقنها بالتجربة الاعلامية و نحتن اسمائهن من خلال منافسة صعبة .
وأضاف محمد عثمان بان لوشي انتقلت من شاشة التلفون للتلفزيون مشيرا الى ان منصتها الاساسية هي مواقع التواصل الاجتماعي بينما نجود و اسراء بدأن تجرتهن الاعلامية من خلال التلفزيون مضيفا بان لوشي في بداية الطريق بداية الطريق وما زالت تتحسس تجربتها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عثمان.. (لوشي) كلمة شاذة وسط الاعلاميات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.