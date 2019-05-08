لا للاعتداء على اعراض اليمنيات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

غضب عارم اكتنف الساحة اليمنية بعد ورود اخبار متضافرة عن تورط بعض الجنود السودانيين في الساحل الغربي بجريمة الاعتداء على بعض اعراض اليمنيين ، وهذه المرة كان الاعتداء على بعض الفتيات في جبهات الساحل الغربي من المخا والخوخة إلى التحيتا .

اليمنيون في مواقع الانترنت يتحدثون بكل اسى عن جرائم بعض الجنود السودانيين إذ قاموا باغتصاب بعض النساء اليمنيات في تلك المناطق بكل جرأة ووقاحة وهو ما أثار حفيظة أبناء القبائل في تلك المناطق خاصة بعد الجريمة المنكرة في منطقة التحيتا إذ قام جنود سودانيون بطعن احدى الفتيات أثناء قيامها بالدفاع عن عرضها وشرفها لتساق وهي مضرجة بدمائها إلى مواقع المرتزقة الخاضعة لسيطرتهم ، والمخزي أن بعض اليمنيين المتواطئين مع العدوان كانوا حضورا في ساحة الاعتداء على العرض اليمني وهذه الجريمة ليست الأولى من نوعها وتوضح مدى الانحطاط الذي وقع فيه الجنود السودانيين وحلفاءهم من أبناء اليمن الذين ارتضوا هذا الذل خضوعا للسيد السعودي والاماراتي مما يعني أن هؤلاء اليمنيين المنضوين تحت لواء السعودية غير مأمونين على الدفاع عن اعراضهم وهم أنفسهم محل غضب اخوتهم من أبناء البلد .

نحن كسودانيين نتبرأ من هذه الجرائم القبيحة التي يرتكبها بعض ابنائنا الذين يحاربون في اليمن وكنا قد اعلنا اكثر من مرة رفضنا التام للعدوان على أشقائنا اليمنيين ونقول لهم ان جرائم جنودنا هذه لاتمثل شعبنا مطلقا وكل اهل السودان لايقبلون الاعتداء على اعراض اليمنيين ويرفضون بشدة هذا الذي يجري في أرض اليمن وندعو احرار اليمن الى الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون ابشع الجرائم واقبحها بعدوانهم على اعراض اليمنيات ، ونحن نتعاطف مع شقيقاتنا حرائر اليمن اللائي يواجهن هذا العدوان القبيح .