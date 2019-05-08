سعوديتان تحصلان على الجواز الجورجي بعد هروبهما من المملكة… وتوجهان هذه الرساله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شقيقتان سعوديتان هربتا من المملكة وطلبتا اللجوء في جورجيا الشهر الماضي، أنهما عازمتان على بدء حياة جديدة، بعد أن حصلتا على جوازي سفر جورجيين وحق اللجوء إلى بلد ثالث

وأعلنت الشقيقتان مها (28 عاما) ووفاء السبيعي (25 عاما)، الثلاثاء، عبر حساب على تويتر أنهما “في طريقهما إلى حياة جديدة في بلد جديد”، من دون تفاصيل إضافية.

وقالت وفاء في شريط فيديو يظهر الشابتين في مطار تبيليسي عاصمة جورجيا وهما تلوحان بجوازي سفرهما الجورجيين بفرح شديد: “نتوجه أخيرا إلى بلد آخر. سيكون لنا منزل جديد، وسنبدأ حياة جديدة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية مع منظمة غير حكومية ساعدت الشقيقتين، لوكالة فرانس برس، أنهما في أمان، من دون تفاصيل حول وجهتهما

وكانت الشابتان أعلنتا في نيسان/ أبريل أنهما “عالقتان في جورجيا” بعد قيام السلطات السعودية بإلغاء جوازي سفرهما

وقالتا إنهما فرتا من القمع الذي عانتا منه من قبل عائلتهما، وقد تتعرضان للموت في حال أجبرتا على العودة إلى المملكة.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا، بعد أن كانت أوقفت في مطار بانكوك.

كما فرت شقيقتان سعوديتان أيضا إلى هونغ كونغ في أيلول/ سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية آذار/ مارس إلى بلد ثالث لم يكشف عنه.