توكل كرمان تصف الملك سلمان وابنه الطائش بـ”القتلة” وتتعهد بملاحقتهما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، العاهل السعودي بـ”مجرم الحرب”، وولي عهده، بـ”الابن الطائش”، في أول رد لها على مهاجمتها من قبل قناة ” إم بي سي” التابعة للمملكة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الناشطة كرمان عبر موقع “تويتر”، بعد الهجوم عليها من قناة mbc، في برنامج “هايبر لوب” الكوميدي الذي بثته القناة، بعد صلاة المغرب، الثلاثاء.

وقالت كرمان في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “خصصت mbc عليّ حلقة كوميدية اليوم”.

وأضافت أنه في تراثنا الشعبي مقولة شهيرة تقول: “كلما ازداد نباح الكلاب حولك فاعلم أنك قد أوجعتها”.

وتابعت في التغريدة ذاتها: لكن أيّ الكلاب أشد وجعا، مجرم الحرب سلمان أم ابنه الطائش أم كلاهما؟، على حسب وصفها.

ووصفت سلمان وابنه بـ”القتلة”، وقالت: “أيها القتلة، أنتم تقتلون شعبي وكل شعب حبيب إلى قلبي”.

وتعهدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام بمطاردة الملك السعودي وابنه، ولي العهد، في كل محفل. مؤكدة أنها لن تنسى، ولن تصمت.