Advertisements استعان المذيع الشاب محمد عثمان بأحد وسائل المساعدة التي يتيحها برنامج الصندوق الذي يعرض في رمضان على شاشة أنغام ، وقام عثمان بحسب صحيفة السوداني خلال الحلقة الأولي باستخدام الفانوس السحري للهروب من الإجابة على سؤال خلافاته مع الطاهر حسن التوم المدير العام الأسبق لقناة سودانية 24 ، بينما تحدث عن تعرضه للضرب في حيدر أباد وعن المعجبات وعن العديد من المحاور الأخرى . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر في أولى حلقات برنامج الصندوق … محمد عثمان يختار وسيلة مساعدة لتجاوز سؤال الطاهر التوم .! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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