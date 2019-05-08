فتيات (صبوها) في القيادة هروباً من (شغل البيت)

رغم الأعداد الكبيرة للمعتصمين بساحة القيادة والتي تزداد يوماً تلو الآخر إلا أن الشاهد أنه ومنذ أول يوم في رمضان ازداد عدد الفتيات بالقيادة العامة بصورة ملحوظة، وتأكيداً لهذا الأمر قالت إيمان التي اتجهت صوب مقر الاعتصام هي وعدد من صديقاتها بحي الحاج يوسف حسب صحيفة آخر لحظة، انهم كانوا يذهبون إلى القيادة ثلاث مرات في الأسبوع، ولكن مع دخول رمضان (صبوها) في القيادة بحسب تعبيرها وأكدت أن السبب يعود إلى أن في رمضان تتضاعف خدمة المنزل وتزداد الطلبات ما دفعها هي وصديقاتها إلى الحرص على الإفطار في القيادة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)