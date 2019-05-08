محامون يتجهون الى تكوين هيئة للدفاع عن “البشير”

التاريخ: 08-مايو-2019
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قالت مصادر، إن عدداً من المحامين بصدد تولي الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، في القضايا المرفوعة ضده، تحت المواد (9/8) التعامل بالنقد الأجنبي ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب .
وأبلغت مصادر بأن أحد المحامين السودانيين فضل الظهور للدفاع عن البشير، فيما كشفت مصادر أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لم تتسلم خطاباً رسمياً يفيد بظهور محام للدفاع عن البشير، وأوضحت المصادر، أن الطلب الرسمي يجئ بغرض مقابلة المتهم والتعرف على تفاصيل وحيثيات القضية .
وأكدت أنه لابد من موافقة النيابة على الطلب حيت يتم العامل معه على أساس انه محامي دفاع، وطبقا للمصادر “من حق المحكمة توفير محام دفاع في حال رفض البشير ذلك”، وأشارت الى أنه حق دستوري وقانوني وفقاً للمواثيق الدولية .
وتوقعت مصادر أن تتشكل هيئة دفاع تضم محامين ينتسبون للحركة الإسلامية، وأشارت وبحسب صحيفة الصيحة، الى أن خطوة الدفاع عن البشير تأتي من منطلق أنه رئيس متهم، وأن حق الدفاع مكفول لأي شخص، وأن الدفاع للتأكد من عدالة المحاكمة، بجانب توفير كل الحقوق القانونية للرئيس ومن ثم تكون النتيجة براءة أو إدانة، وهذا يمثل شأناً أخر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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