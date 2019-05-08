باعة متجولون: ما بنشيل هم الفطور والعشاء والقيادة (أحب مكان)

أكد عدد من الباعة المتجولون في شوارع الخرطوم وحتى مواقف المواصلات والأسواق الذين يعملون نهاراً، أنهم لا يحملون هم مطلقاً لوجبتي الإفطار والعشاء فما أن تبدأ الشمس في المغيب إلا ويتوجهون صوب مقر الاعتصام بالقيادة العامة.

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وقال أحمد الذي يعمل على بيع اكسسوارات السيارات ويتجول بين شارع المك نمر والبلدية حسب صحيفة آخر لحظة، إن مقر الاعتصام أحب مكان بالنسبة له وللباعة من زملائه، حيث يأكلون فيه ما لذ وطاب كما أنهم يتناولون العصائر طيلة المساء عقب الإفطار وحتى وقت السحور، وأضاف أن بعض الباعة يحتمون من حرارة الشمس في خيم القيادة، والبعض الآخر يعمل نهاراً ويقصدها للإفطار، وأشار إلى أن في رمضانات سابقة كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى الخيم الرمضانية لتناول الإفطار، ومن بعد ذلك ينتهي الأمر إلى أن بالقيادة يتوفر الإفطار والعشاء والسحور أيضاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)