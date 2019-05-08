البعث يتهم النظام السابق بتحويل قروض خصصت للبلاد لمنفعته

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب البعث وعضو قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله ، أن هناك حلولاً اقتصادية إسعافيه فورية لا بد من أن تتخذ ، وأكد على أهمية وضع إجراءات سريعة لدعم السلع الأساسية وتحسين الحد الأدنى للاجور للعاملين الذي حدده بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مع الوضع في الاعتبار النظر في الرسوم التي تؤثر على تكلفة الإنتاج .

وأتهم النظام السابق بتحويل قروض منحت للبلاد إلي حساباتهم الخاصة .

وشدد على ضرورة حل شركات الصندوق القومي للطلاب وأصوله الضخمة وايلولة الداخليات للجامعات وانتخاب إدارة من الطلاب والشؤون الإدارية للجامعات .

Advertisements

وطالب بحسب صحيفة السوداني دمج المؤسسات والشركات الموازية للوزارات وإلغاء التجنيب ومحاسبة الشركات والمؤسسات التي اشتكى منها المراجع العام بعدم السماح طوال فترة النظام السابق من الدخول إليها .

ودعا خلف الله لمراعاة اتفاقيات قسمة الإنتاج في شركات البترول وعقودات الاستثمار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)