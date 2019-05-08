صدق أو لا تصدق.. الرغيفة بـ(5) جنيهات في (المزروب)

شهدت مدينة المزروب بمحلية غرب بارا ولاية شمال كردفان، أزمة خبز خانقة أدت إلى حالة من التذمر وسط المواطنين بالمنطقة، وشكا مواطنو المنطقة من عدم توفر الخبز وارتفاع سعره بصورة غير مقبولة، علاوة على أن وزن الرغيفة الواحدة لا يزيد عن (40) جرام، مما أنهك كاهل الأسر، وأشاروا إلى أن سعر الرغيفة الواحدة بلغ (5) جنيهات مع وجود ندرة في الحصول عليه من الأفران.

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وقال مواطنون حسب صحيفة آخر لحظة، إن أزمة الخبز في المنطقة ليست وليدة اليوم، ولكن مع دخول شهر رمضان ارتفع سعر الخبز بشكل جنوني، وأوضحوا أنه ليست هنالك أسباب واضحة لهذا الارتفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)