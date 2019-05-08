(المهنيون) : محاولات لاغراق ميدان الاعتصام بمياه ” الصرف الصحي “

التاريخ: 08-مايو-2019
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أعلن تجمع المهنيين عن محاولات لفض الاعتصامات واغراق ميدان الاعتصام بمياه الصرف الصحي .
في الأتناء كشف التجمع في تغريدات على حسابة الرسمي “بتويتر” عن اعتزار المجلس العسكري للرد على الوثيقة الدستورية اليوم “الأربعاء” بحجة عدم الانقضاء من دراستها . وأتهم في الوقت نفسة المجلس العسكري بالتهاون وممارسة “الجرجرة” .
وأوضح التجمع أنه ينتظر رد العسكري ايجاباً أو سلباً للتحرك في خطوة جديدة ، وأشار الى أنه أستلم مقترحات من وسطاء “الأحد” وتجري الآن دراستها للرد عليها ، وتابع : “شخصيات قومية أقترحت مجلسين عسكري ومدني برئاسة البرهان ، كما أقترحت تبعية القضاء للمجلس التنفيذي أي غير مستقل ” .
وأكد التجمع بأنه وحلفاؤه يدرسون كل المقترحات لكنهم متمسكون باعلان الحرية والتغيير .
وفي الأثناء أعلن التجمع في بيان أمس ، عن محاولات يومية لفض الاعتصام متهماً محلية الخرطوم بالتقصير في هذا الامر .
وبحسب صحيفة الانتباهة قال المهنيون أن المجلس العسكري يمارس “جرجرة” في التفاوض ويراهن على رمضان لانهاء الاعتصامات وتابع :” التصعيد مهم لكن استخدامة بحكمة وفي زمنة أهم “.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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