(المهنيون) : محاولات لاغراق ميدان الاعتصام بمياه ” الصرف الصحي “

أعلن تجمع المهنيين عن محاولات لفض الاعتصامات واغراق ميدان الاعتصام بمياه الصرف الصحي .

في الأتناء كشف التجمع في تغريدات على حسابة الرسمي “بتويتر” عن اعتزار المجلس العسكري للرد على الوثيقة الدستورية اليوم “الأربعاء” بحجة عدم الانقضاء من دراستها . وأتهم في الوقت نفسة المجلس العسكري بالتهاون وممارسة “الجرجرة” .

وأوضح التجمع أنه ينتظر رد العسكري ايجاباً أو سلباً للتحرك في خطوة جديدة ، وأشار الى أنه أستلم مقترحات من وسطاء “الأحد” وتجري الآن دراستها للرد عليها ، وتابع : “شخصيات قومية أقترحت مجلسين عسكري ومدني برئاسة البرهان ، كما أقترحت تبعية القضاء للمجلس التنفيذي أي غير مستقل ” .

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وأكد التجمع بأنه وحلفاؤه يدرسون كل المقترحات لكنهم متمسكون باعلان الحرية والتغيير .

وفي الأثناء أعلن التجمع في بيان أمس ، عن محاولات يومية لفض الاعتصام متهماً محلية الخرطوم بالتقصير في هذا الامر .

وبحسب صحيفة الانتباهة قال المهنيون أن المجلس العسكري يمارس “جرجرة” في التفاوض ويراهن على رمضان لانهاء الاعتصامات وتابع :” التصعيد مهم لكن استخدامة بحكمة وفي زمنة أهم “.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)