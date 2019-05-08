مطالبات بإجراءات اقتصادية إسعافية فورية

دعا عضو قوى الحرية والتغيير رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب البعث عادل خلف الله إلى مراعاة اتفاقيات قسمة الإنتاج في شركات البترول وعقودات الاستثمار. وقال إن هناك حلولاً اقتصادية إسعافية فورية لا بد من أن تتخذ، وطالب بدمج المؤسسات والشركات الموازية للوزارات وإلغاء التجنيب ومحاسبة الشركات والمؤسسات التي اشتكى منها المراجع العام بعدم السماح طوال فترة النظام السابق من الدخول إليها.

وقال خلف الله حسب صحيفة آخر لحظة، إن قوى الحرية تضع في رؤيتها وأولوياتها مكافحة الفساد واسترداد الأموال التي نهبها النظام السابق من الخارج، واتهم النظام السابق بتحويل قروض منحت للبلاد إلى حساباتهم الخاصة، وشدد على ضرورة حل شركات الصندوق القومي للطلاب وأصوله الضخمة وأيلولة الداخليات للجامعات وانتخاب إدارة من الطلاب والشؤون الإدارية للجامعات.

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وأكد على أهمية وضع إجراءات سريعة لدعم السلع الأساسية وتحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين الذي حدده بمبلغ ثمانية آلاف جنيه، مع الوضع في الاعتبار النظر في الرسوم التي تؤثر على تكلفة الإنتاج ومراجعتها، خاصة تعريفة الكهرباء والمياه التي تفرض على الزراعة والصناعة، وأشار إلى ضرورة تشجيع الإنتاج الموجه للصادر لزيادة الدخل القومي، وجدد تمسكهم بسلطة مدنية تتمتع بكامل الاختصاصات لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى مقترح تقدموا به للسلطات المختصة يتم بموجبه تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)