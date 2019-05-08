السعودية والإمارات تؤكدان وقوفهما مع تطلعات السودانيين التنموية

أعلن السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، عن عزم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، في مواصلة دعم السودان في مختلف المجالات وصولاً للاستقرار بعد عملية التغيير الذي حدث في السودان .

وقوف الرياض وأبوظبي بجانب الشعب السوداني لتجاوز المرحلة مشيراً إلى وصول مساعدات إنسانية تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار إلى السودان ، مؤكدا أن السعودية والإمارات تريدان رد الدين للسودان .

Advertisements

من جهته قال السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي أن البلدين قدما مساعدات إنسانية شملت محطات مياه ومساجد وأربعة عشر مركزا لغسيل الكلى بمستشفى البان جديد بشرق النيل.

وكان السفير الإماراتي بالخرطوم بحسب صحيفة السوداني قد أقام مأدبة إفطار رمضاني مساء اليوم وجهت فيه الدعوة لعدد من السياسيين ورجال الطرق الصوفية والإعلاميين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)