الأصم: معركتنا مستمرة مع أذيال النظام السابق

التاريخ: 08-مايو-2019
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أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير د. محمد الأصم أن معركتهم مازالت مستمرة مع أذيال النظام السابق متهماً إياهم بالمسؤولية عن الأزمات التي ما زال الشعب السوداني يعيشها حتى الآن خاصة أزمتي الوقود والخبز .
وشدد الأصم في مؤتمر صحفي الذي عقدته قوى إعلان الحرية والتغيير مساء أمس بإتحاد المصارف السوداني رفضهم التام لمشاركة رموز النظام السابق والأحزاب التي شاركته السلطة في أي عملية إنتقالية، موضحاً أن هنالك محاولات من عدة جهات لفرض واقع سياسي على الشعب السوداني، مبيناً أن الشعب وحده هو من سيقرر مستقبله السياسي .
وجدد الأصم وبحسب صحيفة التيار، أهداف أهداف قوى إعلان الحرية والتغيير في إقامة الدولة المدنية وتفكيك النظام السابق وإعادة تأسيس الدولة السودانية الحديثة، مشيراً الى أن عدداً من رموز النظام السابق مازالوا طلقاء ومن بينهم المسؤولون عن قتل المتظاهرين، مشدداً على نقل السلطة للمدنيين سيساعد في إصلاح هذا الخلل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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