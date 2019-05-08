توقعات بارتفاع صادر الثروة الحيوانية لـ(6) ملايين

التاريخ: 08-مايو-2019
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أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أحمد محمود شيخ الدين انسياب الصادر بصورة ممتازة خلال هذه الفترة، وقال إنها بلغت في الربع الأول لهذا العام 2019م أكثر من مليوني رأس من الماشية و(5) آلاف طن من اللحوم.
وأضاف الوكيل حسب صحيفة آخر لحظة، علمنا أننا في بداية موسم الهدي، وتوقع بلوغ حجم صادرات الثروة الحيوانية بنهاية موسم الهدي أكثر من (6) ملايين رأس من الماشية و(30) ألف طن من صادرات اللحوم المذبوحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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