المجلس العسكري: خلية الطائف المسلحة تتبع للأمن الشعبي

التاريخ: 08-مايو-2019
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كشف عضو المجلس العسكري الإنتقالي الفريق ياسر العطا أن الخلية المسلحة التي تم ضبطتها مؤخراً تتبع للأمن الشعبي .
وكانت قوات الدعن السريع أعلنت أمس الأول أنها ضبطت كمية من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة القابلة للتفجير، على حد قولها، وأوضح المقدم جدو عبدالرحمن في تصريح صحفي أن معلومة وردت لقوات الدعم السريع بأن هناك عقار بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات .
وفور تلقي المعلومات وبحسب صحيفة التيار، تحرك تيم من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وطبنجات قرنيت وأجهزة ثريا ووسائل اتصالات حديثة بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بعد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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