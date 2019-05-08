البرهان يعفي عددا من المسؤولين بينهم زوجة شقيق البشير

التاريخ: 08-مايو-2019 فى : أخبار 154 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن عددا من القرارات ، أعفى بموجبها الأمين العام لديوان الزكاة والمفوض العام للأمن الاجتماعي والمفوض العام لمفوضية حقوق الإنسان إيمان فتح الرحمن زوجة (العباس) شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير . Advertisements واعفي البرهان بحسب صحيفة السوداني محمد عبد الرازق محمد مختار الأمين العام لديوان الزكاة وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له . إلى جانب إعفاء الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي وتعيين بشير محمد الماحي خلفا له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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