وكلاء: إغلاق طريق المصفاة وراء أزمة الغاز

التاريخ: 08-مايو-2019 فى : اقتصاد 13 مشاهدة Advertisements كشفت متابعات مصادر في محطات خدمة الغاز بحري عن اصطفاف عشرات المواطنين أمام المحطات بسبب انعدام الغاز، وعزا وكيل شركة النيل بحري علي بابكر الأزمة لانقطاع شركة (عاديات) لتعبئة أسطوانات غاز الطهي من مصفاة الجيلي، بسبب إغلاق الطرق أمام وسائل النقل، وقال المواطنون بمحطة الخدمة حسب صحيفة آخر لحظة، أنهم بحثوا عن الغاز لأكثر من يومين لكنهم لم يجدوا وكيل أو محطة وقود بها غاز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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