ارتفاع عدد الملبين للافطار بساحة الاعتصام

التاريخ: 08-مايو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أرتفع عدد الملبين لدعوة تجمع المهنيين للافطار بساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش أمس . وفي اليوم الثاني من رمضان تجاوز عدد المعتصمين لحظات الافطار بضعة الأف ومشاركة كبيرة للنساء . Advertisements وظهور تحسين التنظيم وتوزيع الطعام في الأماكن المختلفة للاعتصام بحسب صحيفة الانتباهة . بجانب مشاركة العديد من الأسر ووصول سيارات محملة بالعصائر والماء البارد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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