مثول مصرفيين أمام محكمة فساد

التاريخ: 08-مايو-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements قررت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعتز بابكر الجزولي موعداً منتصف يونيو المقبل لمثول مصرفيين بمحلية الخرطوم مطلوبة إفاداتهم كبينة اتهام في قضية شاب متهم بتزوير توقيع معتمد الخرطوم السابق والاحتيال على المحلية والاستيلاء على مبالغ دون وجه حق حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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