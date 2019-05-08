إعفاء مدير ديوان المظالم بالجزيرة

التاريخ: 08-مايو-2019
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أصدر والي الجزيرة اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد، أمس قراراً بإعفاء محمد علي السيد من منصبه كرئيس لديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الجزيرة حسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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