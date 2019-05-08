قوش تحت الإقامة الجبرية

التاريخ: 08-مايو-2019
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قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي ، أن الوثيقة المقدمة من قبل قوى الحرية والتغيير أغفلت التشريع ، وأن المجلس يرى أن الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد هي مصادر التشريع .
واكد تمسكهم بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد.
وقال أن مدير الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت .
واعلن جاهزيتهم لتفكيك النظام السابق، وتصفية الدولة العميقة بحسب صحيفة السوداني ، وإن استمرت إلى 10 سنوات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم ليل الثلاثاء، “نعمل على تفكيك وتصفية الأمن الشعبي، وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية الأخرى.
وأشار إلى إن المجلس متمسك بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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