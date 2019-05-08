إعفاءات جديدة تطال عدد من المسؤولين ابرزها ديوان الزكاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارات جديدة حيث قام باعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين، إذ أصدر قرارات ، أعفى بموجبها كلا من محمد عبد الرازق محمد مختار الأمين العام لديوان الزكاة وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له، وإعفاء الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر وتعيين سيف الدين عبد الرحيم محمد أحمد خلفاً لها، وإعفاء إيمان فتح الرحمن سالم المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتعيين حورية إسماعيل عبد المحسن خلفا لها.

كما أُعفي الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، وتعيين بشير محمد الماحي خلفاً له.