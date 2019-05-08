العسكري يوضح تفاصيل هام حول التدخل الخارجي في شؤون البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد المجلس العسكري الانتقالي زهده في السلطة .وقال انهم حريصون علي امن السودان والوصول الي تحول ديمقراطي . وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بالقصر الجمهوري “صادقين ولا نريد الانفراد بالسلطة ، فقط نريد تامين الدولة “. وكشف في هذا الخصوص عن تقديم اربعة من اعضاء المجلس باستقالتهم لرئيس المجلس .

وكشف عن معلومات عن خلية الطائف التي تم القبض عليهات بانها تتبع لما يسمي بالامن الشعبي مؤكدا انه جاري تفكيك كل المنظومة وتعهد بتسليم الشعب السودان اجهزة قومية (جيش وامن وشرطة )

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وحول محاكمات رموز النظام السابق قال لن يفلت احد من العقاب وجاري التحقيق مع بضهم ، مؤكدا وجود الرئيس السابق في سجن كوبر وعدد من قادة النظام وصلاح قوش في الاقامة الجبرية.

وحول التدخلات الخارجية ،قال لا نحتاج الي دور خارجي لتقريب وجهات النظر . وفيما يتعلق باعادة الهيكلة قال نريد هيكلة بدون تطهير وبدون صالح عام وقال ان الحياد ركيزة تعطي الجميع حقوقهم وقال متفقين مع قوي اعلان الحرية علي مشاركة القوي السياسية عدا المؤتمر الوطني ، فيما اشار الي وجود 47 حركة موقعة علي اتفاقيات سلام لها الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية بالاضافة الي المراة والشباب والادارة الاهلية وتعهد بتقديم نموذج للتضامن السياسي والتسامح الاجتماعي لبناء دولة القانون

كما نفي استعانة المجلس العسكري برموز قانونية من النظام السابق وقال نستعين بوزارة العدل وهي مستشار الدولة ،مشيرا الي وجود الدولة العميقة . وحول احداث نيالا اوضح ان بعض المتظاهرين حاولو الاعتداء علي مخازن وتم منعهم بواسطة الشرطة الا انهم حاولو الاستيلاء علي عربات مسلحة من القوات المسلحة . ونبه الفريق ياسر عطار عضو المجلس في هذا الخصوص المواطنين بعدم الوصول الي عربات الجيش او الشرطة او الجهزة النظامية الاخري حتي لايعرضو حياتهم للخطر مبينا ان اي اعتداء علي الاجهزة الرسمية ممنوع في كل العالم .