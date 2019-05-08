روحاني يحذر من “رد صارم” إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من “رد صارم” إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أكد إنهاء وفاء إيران بعدد من الالتزامات بالاتفاق النووي، إنه يمنح الدول الأوروبية 60 يومًا للتفاوض.

وقال الرئيس خلال خطاب بثه تلفزيون “برس” “الدول الأوروبية أمامها 60 يومًا لإجراء محادثات مع إيران”.

وأشار روحاني، إلى أن العداء للاتفاق النووي كان للصهيونية والمتشددون الأمريكيون مؤكدا على أن الاتفاق كان لصالح العالم والمنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “المجموعة التي نشاهدها في البيت الأبيض اليوم سلبت القرار من أيدي الرئيس ترامب، وكل الدول منها المكسيك ودول الباسفيك وكل الدول الحليفة لأمريكا تعاني من السياسة الأمريكية”، مشيرا إلى أن “الصهيونية والدول الرجعية والمتشددين في أمريكا مارسوا الضغوط على البيت الأبيض للخروج من الاتفاق النووي”.