بالفيديو : المذيع محمد عثمان.. (لوشي) كلمة شاذة وسط الاعلاميات

اعتبر الاعلامي محمد عثمان المذيعة الاء المبارك المشهورة بلقب (لوشي) اعتبرها الكلمة الشاذة من بين الاعلاميات اسراء سليمان ونجود حبيب موضحا بانهن سبقنها بالتجربة الاعلامية و نحتن اسمائهن من خلال منافسة صعبة .

وأضاف محمد عثمان بان لوشي انتقلت من شاشة التلفون للتلفزيون مشيرا الى ان منصتها الاساسية هي مواقع التواصل الاجتماعي بينما نجود و اسراء بدأن تجرتهن الاعلامية من خلال التلفزيون مضيفا بان لوشي في بداية الطريق بداية الطريق وما زالت تتحسس تجربتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)