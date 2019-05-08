وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية ومراسلة قناة الحدث السودنية رفيدة يس – ووصفوها بلقب (نصيرة الثورة والثوار في الســودان) وذلك لظهورها اللافت في تغطية الأحداث السياسية التي تتعلق بالثورة السودانية من مقر الاعتصام بالقيادة العامة. هذا وقد جمع رواد المواقع العديد من الصور الفتوغرافية للإعلامية رفيدة من خلال فيديو مصحوبة بأغنية سودانية تقوم بتمجيد الفتاة السودانية وهي أغنية (بت بلدي) هذا وقد ظهرت العديد من الصور التي اشتهرت للمذيعة عبر المواقع الالكترونية وأشهرها صورها وهي تروض أسداً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : رواد مواقع التواصل يحتفون بالإعلامية رفيدة يس ويطلقون عليها لقب (نصيرة الثورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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