المحكمة تطلب مثول وكيل نيابة في مُحاكمة منتحل صفة “حميدتي”

أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، بإعلان لواء معاش للمثول أمامها كشاهد اتّهامٍ في قضية مُحاكمة (4) مُتّهمين بينهم نزيلٌ بسجن كوبر، يُواجهون تُهمة انتحال صِفة قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والاحتيال على المُواطنين.

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وألزمت المحكمة ، المستشار القانوني لقوات الدعم السريع بإحضار وكيل نيابة يتبع للنيابة العامة، للمثول أمامها لتمثيل الحق العام وفق قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت بإعلان سُلطات سجن كوبر القومي بإحضار المُتّهم الرابع للجلسة القادمة، كَمَا أمرت بإعلان المُتّهم الأول مع إنذاره بعدم الغياب والحُضُور لجلسة منتصف مايو.

وكَانَت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة نقلاً عن “الأحداث نيوز” فَرَغت من سماع الشّاكي وشَاهدي اتّهام والمُتحرِّي مساعد شرطة إبراهيم حسن بالمباحث والتّحقيقات الجنائية، وشَرَعت في سَمَاع شُهُود الاتّهام منهم مُساعد شرطة بقسم ترخيص مُرُور الخرطوم ومهندس معماري، وكان الشاكي مساعد من “الدعم السريع” أبلغ بمُوجب عريضة من نيابة أمن الدولة عبر الشؤون القانونية، بأنّ شبكة تعمل في ابتزاز المُواطنين باسم الفريق أول “حميدتي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)