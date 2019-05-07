التاريخ: 07-مايو-2019
31 مشاهدة
وجه والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن مرتضى وراق بإرجاع جميع أطباء الأسنان المفصولين من الولاية وكذلك الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم تضامنا معهم فوراً.
وتأتي توجيهات والي ولاية الخرطوم خلال زيارة رئيس اللجنة الفئوية و الاجتماعية بالمجلس الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق لمستشفى الخرطوم اليوم يرافقه فيها والي ولاية الخرطوم فريق ركن مرتضى عبد الله وراق ووكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د. سليمان عبد الجبار والمدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور بابكر محمد علي، وجه بعودة مراكز التدريب بمستشفيات بحري وأم درمان لأطباء الأسنان.
فيما قام الوفد بزيارة مماثلة لمركز دكتورة سلمى لغسيل الكلى و وقف على سير العمل به ومجانية الغسيل بالمركز. ووعد الوالي بتوفير الوقود للمولد الاحتياطي بالمركز حفاظا على استمرارية الخدمة.
ووعد الوفد بحسب سونا – بالترتيب ليدخل مركز الأسنان بمستشفى الأكاديمي ضمن قائمة المستشفيات التعليمية لأطباء الأسنان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بإعادة أطباء الأسنان المفصولين للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.