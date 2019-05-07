توجيهات بإعادة أطباء الأسنان المفصولين للخدمة

وجه والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن مرتضى وراق بإرجاع جميع أطباء الأسنان المفصولين من الولاية وكذلك الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم تضامنا معهم فوراً.

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وتأتي توجيهات والي ولاية الخرطوم خلال زيارة رئيس اللجنة الفئوية و الاجتماعية بالمجلس الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق لمستشفى الخرطوم اليوم يرافقه فيها والي ولاية الخرطوم فريق ركن مرتضى عبد الله وراق ووكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د. سليمان عبد الجبار والمدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور بابكر محمد علي، وجه بعودة مراكز التدريب بمستشفيات بحري وأم درمان لأطباء الأسنان.

فيما قام الوفد بزيارة مماثلة لمركز دكتورة سلمى لغسيل الكلى و وقف على سير العمل به ومجانية الغسيل بالمركز. ووعد الوالي بتوفير الوقود للمولد الاحتياطي بالمركز حفاظا على استمرارية الخدمة.

ووعد الوفد بحسب سونا – بالترتيب ليدخل مركز الأسنان بمستشفى الأكاديمي ضمن قائمة المستشفيات التعليمية لأطباء الأسنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)