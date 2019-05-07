إعفاء وتعيين مديرين بشمال دارفور

أصدر والي شمال دارفور المكلف، اللواء مالك الطيب خوجلي، عدداً من القرارات بإعفاء الأمين العام لصندوق تخفيف أعباء المعيشة بالولاية، محمد الريح، والمدير التنفيذي لمحلية كتم، أحمد إدريس، ومدير مكتب متابعة وتنسيق شؤون الولاية بالخرطوم، الرائد شرطة محمد أحمد التجاني. وتضمنت قرارات الوالي إعفاء رؤساء قطاعات مجلس التخطيط الاستراتيجي بالولاية. Advertisements إلى ذلك أصدر والي شمال دارفور، بحسب شبكة الشروق – قرارات قضت بتعيين عبده عبدالله الشيخ محمد، مديراً تنفيذياً لمحلية كتم، والمقدم نور الدين موسى إبراهيم محمد، مديراً لمكتب متابعة وتنسيق شؤون الولاية بالخرطوم، كما قضت قرارات الوالي بتشكيل لجنة لوضع برامج شهر رمضان المعظم بالولاية لسنة 1440 هجرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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