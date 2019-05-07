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الاتحاد السوداني يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 07-مايو-2019

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الاتحاد السوداني يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، أن مسابقة الدوري الممتاز بقسميها النخبة والتحدي “الهبوط”، سوف تنطلق بعد أسبوع، وأن جدول المباريات سوف يصدر خلال الساعات المقبلة.

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وأكد الاتحاد أن أي ملعب قد يظهر شك في عدم استباب الأمن به، سوف تلعب فيه المباريات بدون جمهور. وكان جمهور المريخ اجتاح أرض الملعب في مباراة الهلال الأبيض، قبل نهاية الشوط الأول، واعتدى على طاقم التحكيم، احتجاجاً على قراراته، التي كان من ضمنها طرد المهاجم بكري المدينة.

وأكد الاتحاد السوداني أن الإجراءات جارية داخل اللجنة المنظمة للمسابقات، لإعادة النظر في البرمجة بعد قرار تعليق المسابقة قبل نحو أكثر من أسبوع.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، قررت يوم الثلاثاء الماضي، تعليق مباريات الممتاز، بسبب تداعيات مباراة المريخ وضيفه الهلال الأبيض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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