قرار مرتقب لأيلولة مستشفى الخرطوم للصحة الإتحادية

قام رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، بزيارة تفقدية لمستشفى الخرطوم التعليمى، يوم الثلاثاء ، طاف خلالها على عدد من الأقسام بالمستشفى ووقف على آخر الترتيبات لإعادة افتتاحه .

Advertisements

وعقد سيادته خلال الزيارة اجتماع عمل مع عدد من كبار الأطباء بمستشفى الخرطوم التعليمي الذين يشكلون اللجنة المنوط بها دراسة أوضاع المستشفى وبحضور والي الخرطوم الفريق الركن مرتضى وراق ووكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، وقدمت اللجنة توصياتها لسيادته، أكدت فيها على ضرورة أيلولة المستشفى لوزارة الصحة الاتحادية.

وأشار الفريق أول طيار ركن صلاح عبد الخالق إلى أن المجلس العسكري سيصدر لاحقاً قراراً بعودة مستشفى الخرطوم التعليمى للمستوى الاتحادي بدلاً عن تبعيته لوزارة الصحة الولائية. وأنه سيعود لأفضل مما كان عليه فى السابق، مضيفاً أن هذا القرار يأتي استجابة لتوصية لجنة المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى الذى يشكل إرثاً تاريخياً للسودان، سيقدم كل مستويات الخدمة العلاجية مجاناً للمرضى ما أمكن ذلك.

من جانبه ، أكد والي ولاية الخرطوم بحسب وكالة السودان للأنباء – ضرورة أن يبدأ من الآن العمل فى خدمات الحوادث ووضع الترتيبات فى مجال التدريب، مؤكداً إرجاع كل الأطباء المفصولين بسبب الاحتجاجات الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)