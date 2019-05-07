يوميا وعلى مدار الساعة، يتواجد أكثر من 2500 عاملا وعاملة من ورش تنظيف الحرم المكي الشريف لخدمة ملايين ال خلال فترة قصيرة

يوميا وعلى مدار الساعة، يتواجد أكثر من 2500 عاملا وعاملة من ورش تنظيف الحرم المكي الشريف لخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين، الذين يطوفون بالبيت العتيق.

ويحرص مسؤولو الحرم على نظافة المكان من أجل راحة كل المتواجدين، حيث أوضحت القناة السعودية الأولى في مقطع فيديو نشرته على موقع "تويتر"، أن عملية تنظيف الحرم تحتاج 45 دقيقة، بمشاركة 2130 عاملا و416 عاملة، مقسمين على 4 ورديات.