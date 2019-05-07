الوحدة - الإمارات x

20:00 لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان الريان - قطر x

20:30 الاتحاد - السعودية Advertisements الزوراء - العراق x

20:30 ذوب آهن اصفهان - إيران النصر - السعودية x

21:00 الوصل - الإمارات

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير: سنناقش رد المجلس العسكري على مقترحنا خلال اجتماع اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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