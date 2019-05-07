الأتراك يحتجون في إسطنبول بعد إلغاء نتائج الانتخابات (فيديو)

تجمع المئات من سكان إسطنبول في عدة أحياء للهتاف ضد النظام التركي، وأخذ المتظاهرون يقرعون الأواني بأيديهم احتجاجاً على قرار إعادة الانتخابات في 23 يونيو المقبل.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء، طالب المتظاهرون الرئيس أردوغان وحكومته باحترام إرادة الشعب، واتهموا الرئيس التركي بالدكتاتور الذي رفض إرادة شعبه.
وقررت الحكومة إعادة انتخابات إسطنبول، التي جرت في 31 مارس الماضي، ما أثار استياءً شعبياً كبيراً.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد طعن في نتائج التصويت، بدعوى وجود مخالفات فيها بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، وخسارة بنعلي يلدريم رئيس الوزراء السابق، والقيادي بالعدالة والتنمية الأمر الذي اعتبر هزيمة مدوية للحزب الحاكم.
ووصف رئيس بلدية إسطنبول الجديد، قرار الحكومة بإعادة الانتخابات بالخيانة، داعيا أنصاره إلى ضبط النفس، مؤكداً "سننتصر مرة أخرى".
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