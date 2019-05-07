تراجع طفيف لأسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد متعاملون فى السوق الموازي، يوم الثلاثاء، تراجع أسعار الدولار بصورة طفيفة حيث بلغ سعر بيع الدولار نقداً ٦٠ جنيهاً مقابل ٦٨ جنيهاً للبيع عبر الإجراءات المصرفية فيما بلغ سعر الريال السعودي ١٦.٩٥ جنيها للبيع.

وعزا متعاملون تحدثوا لــ(باج نيوز) الانخفاض لضعف الطلب مقارنة مع ما قبل حلول شهر رمضان لجهة انتهاء طلبات الاستيراد لاحتياجات الشهر متوقعين تحرك السعر خلال الفترة المقبلة مع نشاط عمليات بالاضافة فضلاً عن ارتفاع تحويلات المغتربين لذويهم لتلبية احتياجات عيد الفطر . المادة السابقة قرار باستلام وتوزيع الوقود والدقيق بولاية غرب كردفان

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