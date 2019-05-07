قرار باستلام وتوزيع الوقود والدقيق بولاية غرب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر والي غرب كردفان المكلف قائد الفرقة 22 مشاة، اللواء عبدالله أحمد عبدالله، قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على استلام وتوزيع الوقود والدقيق بالولاية، إنفاذاً لقرارات المجلس العسكري الانتقالي وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997. وشُكلت اللجنة برئاسة وزارة المالية والقوى العاملة وعضوية الإدارة العامة للنقل والبترول والأمن الاقتصادي والاستخبارات العسكرية و”الدعم السريع” والشرطة. وتختص لجنة الإشراف بحسب القرار على استلام وتوزيع حصص الوقود والدقيق، ووضع الضوابط اللازمة والسيطرة على انسياب الوقود والدقيق وتحقيق المنفعة العامة منها، وعلى ممثل الأمن الاقتصادي التأكد من الاستلام الجيد حسب الكميات والمتابعة والتفريغ، على أن ترفع اللجنة تقريرها اليومي للوالي. ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بوضع تدابير تنفيذ القرار .

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