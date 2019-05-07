المغيرة: إصلاح الاقتصاد يبدأ بهيكلة القطاع الزراعي

الخليج 365 :

قال الدكتور المغيرة فضل الله السيد رئيس حزب قوى التغيير والإصلاح القومي إن إصلاح الاقتصاد السوداني يبدأ بهيكلة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب الاهتمام بالمعادن.

وأضاف في حوار مع وكالة السودان للأنباء “يُنشر لاحقا” أن متطلبات المرحلة المقبلة العمل على تجويد عملية التنقيب وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتعامل معه بالشفافية ومساعدة وتشجيع الشركات الوطنية لدخول مجال الصناعات التحويلية.

وأشار إلى أن مشروع الجزيرة يحتاج إلى هيكلة عبر سياسة التحرير خاصة وأن المشروع الآن يمر بمأساة كبيرة، ولفت إلى أن تدهور المشروع يرجع إلى إهمال المشروع والاعتماد على البترول، ودعا إلى أن تشمل هيكلة المشروع إعادة الدورات الزراعية وتجهيز القنوات وتطبيق التقانات الحديثة، وأبان أن السودانيين قادرون على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل الوطن والأمة، وكشف أن حزبه يسعى إلى مجابهة التحديات المحلية والإقليمية والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.