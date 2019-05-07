أكثر من مليوني رأس ماشية صادر السودان في الربع الأول

الخليج 365 :

بلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم، وأكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، انسياب الصادر بصورة ممتازة خلال هذه الفترة.

وتوقع وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، أحمد محمود شيخ الدين، أن يبلغ صادر الماشية في نهاية الموسم أكثر من 6 ملايين رأس من الماشية، و30 ألف طن من صادرات اللحوم المذبوحة، مشيراً إلى بدء موسم الهدي.