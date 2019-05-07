عضو بقوى الحرية ينصح بوضع إجراءات اقتصادية إسعافية

دعا عضو قوى الحرية والتغيير رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب البعث، عادل خلف الله، إلى مراعاة اتفاقيات قسمة الإنتاج في شركات البترول وعقود الاستثمار، وشدد على وجود حلول اقتصادية إسعافية فورية لابد من أن تتخذ .

وطالب خلف الله بحسب وكالة السودان للأنباء، بدمج المؤسسات والشركات الموازية للوزارات وإلغاء التجنيب ومحاسبة الشركات والمؤسسات التي اشتكى منها المراجع العام بعدم السماح طوال فترة النظام السابق من الدخول إليها.

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وقال إن قوى الحرية تضع في رؤيتها وأولوياتها مكافحة الفساد واسترداد الأموال التي نهبها النظام السابق من الخارج، واتهم النظام السابق بتحويل قروض منحت للبلاد إلى حساباتهم الخاصة.

وشدد على ضرورة حل شركات الصندوق القومي للطلاب وأصوله الضخمة، وأيلولة الداخليات للجامعات وانتخاب إدارة من الطلاب والشؤون الإدارية للجامعات.

وأكد على أهمية وضع إجراءات سريعة لدعم السلع الأساسية وتحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين، الذى حدده بمبلغ ثمانية آلاف جنيه، مع الوضع في الاعتبار النظر في الرسوم التي تؤثر على تكلفة الإنتاج ومراجعتها خاصة تعريفة الكهرباء والمياه التي تفرض على الزراعة والصناعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)