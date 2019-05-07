المبعوث الأفريقي يطلع المجلس العسكري على نتائج مباحثاته مع القوى السياسية

التقي الفريق ركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي عضو اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء ، بالبروفيسور محمد الحسن لباد مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان.

وقدم المبعوث تنويراً للناطق الرسمي حول سير مهمته واللقاءات والاجتماعات التي أجراها مع القوى السياسية الداخلية وممثلي السلك الدبلوماسي بالخرطوم.

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وأفاد المبعوث بحسب وكالة السودان للأنباء – أن مهمة الاتحاد الإفريقي ستتواصل لمساعدة السودان بأطرافه المعنية المختلفة في التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تخرج بالسودان إلى الوضع المرتجى، مؤكدا أن التوصل إلى التفاهمات بيد السودانيين وأن مهمة الاتحاد تنحصر في تسهيل التوصل إلى اتفاق.

من جانبه شكر الفريق كباشي مبعوث الاتحاد الإفريقي على الجهد الذي بذله ((ممثلا)) للاتحاد الإفريقي، مؤكدا احترام السودان والتزامه بمبادرة وقرارات الاتحاد الإفريقي للمساعدة في التوصل إلى توافق شامل بين المكونات السودانية المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)