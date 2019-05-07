أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد يوم الثلاثاء القرار رقم 60 لسنة 2019م بإعفاء الاستاذ محمد علي السيد من منصبه كرئيس لديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الجزيرة. وتأتي الخطوة ضمن سلسلة من الاعفاءات التي طالت العديد من المسؤولين في الدولة تماشيا مع مبادئ ورؤى الثورة التى تطالب بتغيير شامل في اركان النظام السابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة : إعفاء مدير ديوان المظالم والحسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.