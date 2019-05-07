اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تلتقي بالقوى السياسية بـ”الأربعاء”

التاريخ: 07-مايو-2019
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دعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم يوم غد الأربعاء بقاعة الصداقة بحسب ما أوردته سونا.
ويذكر أن المجلس العسكري الإنتقالي قد تلقى خلال الفترة الماضية العديد من الرؤى السياسية لحل أزمة البلاد وقد تجاوزت الرؤى المقدمة بحسب تصريح سابق للمجلس المئة رؤية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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