اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تلتقي بالقوى السياسية بـ”الأربعاء”

التاريخ: 07-مايو-2019 فى : أخبار 93 مشاهدة دعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم يوم غد الأربعاء بقاعة الصداقة بحسب ما أوردته سونا. Advertisements ويذكر أن المجلس العسكري الإنتقالي قد تلقى خلال الفترة الماضية العديد من الرؤى السياسية لحل أزمة البلاد وقد تجاوزت الرؤى المقدمة بحسب تصريح سابق للمجلس المئة رؤية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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