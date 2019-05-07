كسلا : لجنة لتجميد نشاط النقابات

أصدر والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد القرار رقم (52) والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة وترتيب قرار تجميد نشاط النقابات والاتحادات بولاية كسلا وذلك بالاستناد لقرار المجلس العسكري الانتقالي بالرقم (49) وتتكون اللجنة برئاسة المستشار عبد الله حسن أحمد والمستشار بابكر علي عبد الله رئيسا مناوبا وممثل القوات المسلحة رائد حقوقي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن عضوا ومقررا وعضوية ممثل وزارة العدل وممثل شرطة ولاية كسلا. وحدد القرار بحسب سونا – مهام واختصاصات اللجنة في التأكد من تجميد كل النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل وفرعياتهم في كل الولاية بالإضافة إلى تحديد وحصر ممتلكاتهم وتجميد أرصدتهم داخل وخارج السودان بالتنسيق مع المركز وتكوين لجان تسيير لكل الاتحادات والنقابات المحصورة وتسليمهم إدارة تنظيماتهم وممتلكاتهم إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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