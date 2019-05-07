قوى جبال النوبة: تطالب بإطلاق سراح معتقليها السياسيين

أكد القيادي بقوى جبال النوبة المدنية بساحة الاعتصام صابر الجاك إطلاق سراح أربعة معتقليين سياسين من منطقة جبال النوبة من جملة 12-15معتقلا، مطالبا بتضمين ميثاق حقوق الشعوب الاصيلة في الدستور المقبل.

وأضاف في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء من ساحة الاعتصام بالقيادة العامة أن الاعلان العالمي للشعوب الأصيلة يضمن حقوق كل الشعوب الأصيلة، مشيرا إلى أن الهنود الحمر في أمريكا بموجب هذا القانون يتمتعون بحقوقهم كسكان أصليين.

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وطالب بضرورة الاهتمام بكل المواثيق العالمية التي لم يوقع عليها السودان والمصادقة عليها.

وأوضح أن لديهم أكثرمن ثلاثة مواكب بالقيادة العامة، قائلا إن مطلب السلام الشامل مطلب ثوري لكل شعب النوبة، مشيدا بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحركة الشعبية قطاع الشمال لمدة ثلاث شهور، مضيفا أنه يؤكد ابداء حسن النية والدخول في مفاوضات جدية للوصول إلى سلام شامل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)