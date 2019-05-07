مصادر اعلامية: املاك البشير تفوق الـ مليوني دولار الموجودة في منزله البائس

قالت مصادر اعلامية سودانية ان الرئيس المخلوع عمر حسن البشير يمتلك عقارات في عدة مناطق راقية في الخرطوم، لتتضارب الانباء عن منزل الرئيس العادي والمليوني دولار التي عثر عليها في منزله المذكور

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المعزول.

ووفق مصادر اعلامية سودانية فان تحقيقات نيابة مكافحة الفساد مع الرئيس المعزول، عمر البشير، تركزت على العقارات والأرصدة بالمصارف بجانب المنازل التي يقطنونها والمكاتب التي يعملون فيها (أفراد عائلة البشير). كما وجهت نيابة التحقيقات، بنك السودان المركزي بتزويدها بأرصدة البشير وأسرته في جميع البنوك السودانية".

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وفي وقت سابق قالت صحيفة الانتباهة ان غالبية اركان البشير صودرت املاكهم وحجزت عقاراتهم وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن احمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح.

استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد الماضي، البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، في اتهامات تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية