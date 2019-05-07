اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تلتقي القوى السياسية الأربعاء

دعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، جميع ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد، الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة، لاجتماع مهم يوم الأربعاء بقاعة الصداقة.

وكانت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قد طلبت من القوى السياسية والتنظيمات المختلفة تقديم مقترحاتها بشأن الحكومة الانتقالية.